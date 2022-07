Em A.F. Steadman, os unicórnios também podem ser selvagens

As mais lidas GPS

Skandar e o Roubo do Unicórnio é o início de uma nova série de fantasia juvenil feita para triunfar, onde os unicórnios ocupam um papel central e são apresentados como criaturas violentas e selvagens. Foi assim que A. F. Steadman os imaginou num regresso a casa, depois de umas aulas de Direito.

À data de escrita destas linhas, Skandar e o Roubo do Unicórnio, o romance de estreia da britânica A. F. Steadman, ocupa o primeiro lugar de sugestões dos editores da Amazon.com para livros de crianças editados em 2022. Um dado que tem pouco de surpreendente – todas as notícias à volta de Skandar são de promoção de um novo grande êxito juvenil: e se foi a qualquer livraria no último mês, é muito provável que o tenha encontrado num lugar de destaque.