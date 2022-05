Estas foram as estreias que nos passaram ao lado

Em 2021, o número de séries de televisão, para um público adulto, estreadas na televisão, no cabo e nas plataformas de streaming em todo o mundo chegou às 559. E não entram aqui as séries infantis e juvenis. Os números do relatório do FX Content Research mostram que houve um aumento de mais de 60 séries em relação a 2020. Há 20 anos, a produção não chegava às 200 por ano.