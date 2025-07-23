Sábado – Pense por si

Pets

Sabia que os répteis também sofrem com o calor? É mesmo verdade! Saiba como salvá-los das altas temperaturas

Aqui ficam algumas dicas simples para garantir que o seu réptil fica confortável e seguro quando o calor aperta.

Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
Sabia que os répteis também sofrem com o calor? É mesmo verdade! Saiba como salvá-los das altas temperaturas
SÁBADO 23 de julho de 2025 às 09:20

Muito se fala sobre o momento de hibernação de vários répteis e de formas de aquecer o terráqueo. Mas quando chega o verão, muitas vezes estes amigos são esquecidos. A verdade é que eles também podem sentir calor nos dias mais quentes! Os répteis são animais ectotérmicos, isto é, que dependem da temperatura ambiente para regular o corpo. Neste sentido, eles também precisam de ajuda para não sobreaquecer, especialmente nos dias mais quentes de verão.

Leia o artigo na íntegra no Pets and Company.

Tópicos Ambiente Calor Animais Réptil
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Menu shortcuts

Sabia que os répteis também sofrem com o calor? É mesmo verdade! Saiba como salvá-los das altas temperaturas