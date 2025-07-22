Sábado – Pense por si

Gourmet

Receitas: a salada de verão da chef Rafaela Ferreira

Para o desafio proposto pela SÁBADO, a chef Rafaela Ferreira apresentou uma salada com gnocchi, atum dos Açores e feijão-verde. Fique a conhecer a receita.

As mais lidas GPS
Receitas: a salada de verão da chef Rafaela Ferreira
Sofia Parissi 22 de julho de 2025 às 22:58
Ricardo Meireles

Natural de Viseu, Rafaela Ferreira mudou-se para Coimbra aos 16 anos e ingressou no curso de Técnicas de Cozinha e Pastelaria na Escola de Hotelaria. A cozinhar profissionalmente há oito anos, lidera neste momento as operações do restaurante Exuberante, no Altis Porto Hotel, e é por lá que se dedica a uma carta 90% vegetariana, com algumas opções de carne e peixe.

Tópicos Verão saladas chefs gourmet sugestões receitas
Receitas: a salada de verão da chef Rafaela Ferreira