Festa do Teatro traz companhias de todo o mundo a Setúbal

A companhia italiana Clown Idà apresentará também um espectáculo de rua sob o título La Fabrica Delle Bolle, a 25 e 26 às 11h no Parque do Bonfim.



O festival tem também a presença dos vencedores da Secção Mais Festa de 2017, Os Cães do Mar, com a estreia da sua nova peça Rimance de Mateus e da Baleia, que será acompanhada pela Banda da Sociedade Musical Capricho Setubalense, dia 1, às 22h, no Largo do Sapalinho.



Num panorama musical, a abertura do festival terá actuação de Teresa Gabriel no Forte de S. Filipe às 18h e a festa de encerramento está a cargo da banda Alta Cena, às 23h30, em frente à Casa da Cultura.



Os preços para o festival variam: para assistir às peças da Secção Oficial, os bilhetes custam oito euros com desconto de dois euros para estudantes e seniores. Na Secção Mais Festa os bilhetes não têm preço definido, mas os espectadores são convidados a fazer uma contribuição que reverterá na totalidade para os jovens artistas. Os restantes eventos do cartaz serão de entrada gratuita.

Numa celebração da arte teatral, o Festival Internacional de Teatro de Setúbal - XX Festa do Teatro leva esta semana à cidade sadina 31 espectáculos de teatro, dois concertos, uma mostra de curtas-metragens, debates sobre teatro, duas exposições e um workshop. De 23 de Agosto a 2 de Setembro, Setúbal vai servir de palco a este festival e os temas dos espectáculos serão dedicados à mulher e ao feminino.O festival, que resulta de uma parceria do Teatro Estúdio Fontenova e da Câmara Municipal de Setúbal, é importante para a dinamização da cidade, destacou a vereadora Carla Guerreiro na apresentação do evento: "Durante os dias em que se realiza o festival, recebemos muitas pessoas de fora e os munícipes têm uma oportunidade muito interessante de desfrutar de um evento com características diferentes."Os espectáculos vão decorrer em vários espaços da cidade e dividem-se em duas categorias: a Secção Oficial, com peças de várias companhias nacionais mas também internacionais (de países como Brasil e Espanha) e a Secção Mais Festa, com duas vertentes - Concurso e Extra Concurso -, em que os jovens artistas podem apresentar e promover os seus projectos teatrais.