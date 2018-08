Emov: mobilidade eléctrica em Lisboa

O serviço de carsharing da Emov com veículos 100% eléctricos está à distância de um clique na aplicação

Penso em sair de carro como penso num filme de terror. Do trânsito ao estacionamento, da possibilidade de sofrer um "toque" ao preço astronómico dos combustíveis, tudo me assusta.



Confesso: fiquei reticente quando surgiu a oportunidade de experimentar o novo serviço de carsharing, a Emov. A verdade é que nunca tinha conduzido um carro eléctrico ou de mudanças automáticas. Assim que comecei a conduzir, apaixonei-me - nada de embraiagem ou trocas de mudanças complicadas, era só acelerar e travar.



Com um indicador que informa quantos quilómetros podemos fazer antes de a bateria acabar, os carros Emov são 100% fiáveis. Os 150 Citroën C-Zero disponíveis em Lisboa são pequenos, têm quatro lugares, bluetooth e uma porta USB.



As vantagens não se ficam por aqui: não é necessária chave, é tudo feito através da aplicação em que se reserva o veículo e o utilizador pode requisitar o carro que se encontre mais próximo da sua localização. No momento em que se entra no carro, uma voz avisa sobre cada procedimento necessário para se iniciar a viagem e o veículo é totalmente silencioso. Também não é necessário pagar estacionamento nas zonas reguladas pela EMEL, o registo é feito na aplicação/site e com o código promocional "Lisboa20" este é gratuito e ainda dá direito a 20 minutos grátis.



Aviso: nem tudo é perfeito. O serviço está limitado a uma área de serviço (42 km2 que incluem zonas como Belém, Parque das Nações, Campolide, Sete Rios e o aeroporto), ou seja, apenas podemos dar a viagem como terminada numa dessas zonas.



Emov

Restrito a áreas de serviço

€0,21/minuto (possibilidade de comprar pacotes de minutos e criar contas empresariais)