Passadeira cor de champanhe e blockbusters para atrair espetadores. Óscares são esta noite

Academia tenta conquistar audiência, depois de no ano passado ter tido a segunda pior da história. Jimmy Kimmel volta a apresentar a gala com início previsto para as 20h locais, 24h em Portugal Continental.

A entrega dos Óscares do cinema está marcada para esta noite nos EUA, madrugada em Portugal. A principal novidade é mesmo a mudança de cor na passadeira onde os nomeados vão desfilar à entrada para o Dolby Theatre, em Los Angeles: passa de vermelha a cor de champanhe. Para os portugueses há outro atrativo, pela primeira vez um filme nacional está entre os nomeados - a curta de animação Ice Merchants, de João Gonzalez.



Mas a Academia das Artes e Ciências do Cinema têm outras novidades na manga. A primeira foi a criação de um gabinete de crise e a segunda pretende-se com a escolha de nomeados nas principais categorias que foram campeões de bilheteira, com a intenção de conquistar audiência para a cerimónia que tem vindo a perder relevância.





O gabinete de crise com uma equipa pronta a responder foi a resposta da Academia de Hollywood ao incidente da gala passada quando Will Smith subiu ao palco e deu uma bofetada ao apresentador Chris Rock, após uma piada sobre a alopecia da sua mulher, Jada Pinkett Smith.Para a 95ª edição dos Óscares, cuja emissão começa às 20h locais (24h em Portugal continental), o apresentador escolhido foi o comediante Jimmy Kimmel, que regressa depois da gala em que atribuiu o Óscar de Melhor Filme a La La Land, em 2017, quando o vencedor foi na verdade Moonlight. Será a terceira vez que dirige a entrega dos prémios.Os produtores da cerimónia explicam a entrada de alguns dos maiores blockbusters do ano nas categorias de melhor filme: celebrar o regresso em massa às salas de cinema depois das quebras e ceticismo gerado pela pandemia da covid-19. "Entre os filmes nomeados estão alguns que tocaram os corações mas também geraram receitas nas bilheteiras. Queremos mesmo sublinhar esse ponto", apontou o produtor Glenn Weiss, à Reuters.Entre os nomeados para melhor filme que estão os recordistas de bilheteira Top Gun: Maverick, Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, Elvis e Avatar: O Caminho da Água. Desta forma, a Academia espera também conquistar os mais espetadores para a cerimónia. No ano passado, a gala teve a segunda pior audiência da sua história, com 16,6 milhões de espetadores.Outra novidade será a divulgação de QR codes que vão aparecer no ecrã poucos minutos antes dos intervalos. Este vão ter links para vídeos com dois a três minutos de duração sobre os nomeados. Uma tentativa de manter a audiência ligada à gala, torcendo pelos candidatos.Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo é o principal favorito a ganhar na categoria de Melhor Filme, enquanto a luta na categoria de Melhor Atriz deve ser renhida entre Michelle Yeoh (Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo) e Cate Blanchett (Tár). Já no Melhor Ator as apostas dividem-se entre Austin Butler (Elvis) e Brendan Fraser (A Baleia).Nas categorias de representação secundárias, Ke Huy Quan (Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo) lidera as preferências do lado masculino e Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) do lado feminino.Os vencedores resultam de uma votação de cerca de 10 mil atores, produtores, realizadores e equipas técnicas dos filmes, que integram a Academia dos Óscares.