'Não ficámos com o troféu, mas estamos muito felizes', a reação de João Gonzalez aos Óscares

Ice Merchants, primeiro filme português nomeado para os Óscares, não conseguiu conquistar o prémio de Melhor Curta-Metragem de Animação. Apesar das esperanças portuguesas, o Óscar acabou por ser entregue a O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo, com produção executiva de J.J. Abrams e distribuído pela Apple TV+.



Numa mensagem gravada pelo realizador João Gonzalez e o produtor Bruno Caetano no final da cerimónia João Gonzalez garantiu: "Não ficámos com o troféu, mas estamos muito felizes".





"Queria agradecer a toda a gente em Portugal que nos apoiou, foi um carinho enorme que sentimos desde o início, a toda a equipa que fez isto possível. Acima de tudo à minha família, aos meus amigos. Foram as pessoas que me influenciaram durante todos estes anos, no final acabaram por influenciar também diretamente o filme. Foi uma vitória não só para a nossa equipa, mas também como forma de espalhar mais o cinema português, não só de animação, mas o cinema em geral", referiu o realizador de Ice Merchants.Já Bruno Caetano deixou também um agradecimento ao Ministério da Cultura, que garantiu a campanha de promoção em Los Angeles nas semanas que antecederam a cerimónia: "Agradecemos ao Ministério da Cultura, ao ICA e à cidade do Porto, sem eles não poderíamos estar aqui"."Agradecemos às nossas famílias e um abraço muito especial a todos os nossos colegas da família COLA, uma pequeníssima cooperativa de produção independente, conseguimos com um filme de animação, que tivemos imenso prazer e gosto em fazer, chegar aqui. Não poderíamos estar mais contentes, tem sido incrível, internacionalmente mas especialmente em Portugal o carinho tem sido mesmo muito. Têm-nos inundado com mensagens, têm ido às salas de cinema, têm feito tudo para nos fazer sentir bem, nós não podíamos estar mais gratos. Metemos o pezinho na água. Que venham os próximos agora e que mergulhem. É possível. Já cá estivemos", continuou o produtor.No Twitter Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, realçou que este foi "um dia muito feliz para o cinema português", deixando ainda os "parabéns ao João Gonzalez e à sua equipa, que com tenacidade, ambição e rasgo, criaram um filme comovente, que levará muitas pessoas a descobrir a capacidade singular do cinema de animação para tratar de temas complexos e adultos". O ministro considerou ainda que Ice Merchants é também uma inspiração para "os jovens que serão levados a desenvolver as suas próprias potencialidades criativas", sabendo que "a emigração não é para eles o único caminho".Marcelo Rebelo de Sousa também reagiu ao desfecho da cerimónia relembrando que "esta nomeação seguiu-se a outras distinções recebidas por João Gonzalez, tão jovem e já com um traço, um tom e um universo próprios, como reconheceram os European Film Awards ou o Festival de Cannes".Na curta-metragem é contada a história de um pai e um filho que vivem numa casa suspensa num penhasco e que, todos os dias, têm de saltar de paraquedas para a vila onde vendem o gelo que apanham.Ice Merchants foi produzido pela cooperativa portuguesa Cola Animation, em coprodução com França e Reino Unido, e teve um orçamento de cerca de 100.000 euros. A curta-metragem começou a ser desenvolvida em contexto escolar enquanto João Gonzalez tremiva o mestrado na Royal College of Art, em Londres.Ice Merchants encontra-se em exibição desde 16 de fevereiro nas salas de cinemas portuguesas, pode também ser visto na plataforma de streaming Filmin ou através do videoclube da MEO, NOS, Vodafone e NOWO.