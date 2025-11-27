Sábado – Pense por si

Marca de luxo lança campanha de Natal com panteras bebés e deixa os fãs loucos

A pantera é o símbolo da Cartier desde 1914 e, nos últimos anos, tem estado no centro de várias campanhas globais.

27 de novembro de 2025 às 11:15
A Cartier deu oficialmente início à época festiva com uma nova campanha internacional em que os protagonistas são panteras bebés. No filme e nas fotografias da campanha, uma pequena tribo de panteras irrequietas ganha vida na histórica boutique da marca na Rue de la Paix 13, em Paris, transformando-a num cenário de conto de Natal enquanto procuram "o mais maravilhoso dos presentes", como descreve o comunicado divulgado pela marca.

