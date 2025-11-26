Sábado – Pense por si

Pets

Cadela Chiclete pode ou não visitar Nuno Markl no hospital? As regras que se impõem o animal poder ver o dono

A fotografia de Nuno Markl com a cadela Chiclete, partilhada pouco antes do AVC, emocionou o País. A partir daí, a questão tornou-se inevitável: será que a fiel companheira já foi ao hospital?

Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
26 de novembro de 2025 às 11:25
Nuno Markl com a cadela, Chiclete
Nuno Markl com a cadela, Chiclete

Desde que se soube que Nuno Markl sofreu um AVC e está internado no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, uma pergunta repete-se nas redes sociais: "Então e a Chiclete, já o foi visitá-lo?". A cadela, que poucas horas antes do episódio circulava em cima do dono, soterrando-o de mimo numa fotografia partilhada no Instagram, tornou-se quase tão protagonista da história como o próprio humorista.    

Leia mais no .

Tópicos Fotografia Hospitais Crime lei e justiça Nuno Markl Lisboa Hospital de São Francisco Xavier
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Menu shortcuts

Cadela Chiclete pode ou não visitar Nuno Markl no hospital? As regras que se impõem o animal poder ver o dono