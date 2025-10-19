Sábado – Pense por si

Jeremy Allen White é mesmo "o boss"

Depois da aclamação em "The Bear", o ator encarna Bruce Springsteen no novo filme "Deliver Me From Nowhere", nos cinemas a partir da próxima quinta-feira, dia 23.

Nuno Miguel Guedes 19 de outubro de 2025 às 18:00

No que diz respeito a géneros cinematográficos, a biografia musical é um território pantanoso. Os clichés ou a tentação da hagiografia espreitam por todo o lado, tornando-se mais aterrorizadores quanto maior e mais famosa for a personalidade biografada. Mas um bom biopic musical é possível e um belo exemplo é o recente A Complete Unknown, de James Mangold, que se centrava num momento muito particular da vida e carreira de Bob Dylan. Para além da excelente interpretação de Timothée Chalamet no papel do músico, Mangold conseguiu o registo perfeito, evitanto o prevísivel arco narrativo ambição- frustração- superação-fama e o que fazer com ela optando por uma banda sonora do cantor que vai comentando as emoções ou a acção – uma espécie de musical.

