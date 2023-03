O Último a Rir regressa 'ainda maior e melhor'

Está de volta O Último a Rir, grande concurso nacional de stand-up comedy destinado a revelar os maiores talentos escondidos do humor português. Pelo segundo ano consecutivo, o concurso vai percorrer o País em busca da nova voz da comédia.



O concurso foi inaugurado esta quarta-feira no bar Samambaia, em Lisboa, com a presença dos organizadores do evento - a SÁBADO, a Bang Produções e o Licor Beirão -, que deram o pontapé de saída para as candidaturas.





Para o diretor da, Nuno Tiago Pinto, dar continuidade ao Último a Rir foi uma decisão fácil: "O concurso surgiu no ano passado, para assinalar o nosso 18º aniversário, e na última sessão, em que tivemos casa cheia, soubemos logo que tínhamos que ter uma segunda edição". Para a, diz, "é um orgulho estar associado a esta competição e promover o talento nacional."O comediante e ator Henry Ferreira, que regressa este ano como mestre de cerimónias, apresentou a segunda edição do concurso, que, à semelhança do primeiro, conta com os mentores Marco Horácio, Sofia Bernardo e Miguel 7 Estacas, e terá 5 fases distintas.Na primeira, os competidores são chamados a enviar um vídeo de até 3 minutos com um pequeno momento de stand-up. Estes vídeos serão sujeitos a uma triagem que selecionará os 24 melhores, distribuídos, na segunda fase, por 4 semifinais, a decorrer em Faro, Lisboa, Coimbra e Porto.Na fase seguinte, cada mentor selecionará três mentorados para um trabalho acompanhado, dos quais apenas dois passarão à grande final, apresentada por Luísa Barbosa.Segundo o mentor Marco Horácio, "tivemos pessoas maravilhosas o ano passado, que teriam ficado escondidas nos bares se não tivessem participado, e este ano promete ser ainda melhor". Acredita que "é importante ver que o humor está com saúde, porque há muita malta por aí com muita piada", e agradece ao concurso por "apostar no stand-up rebelde, sem medo, que põe o dedo na ferida - é preciso ter coragem."A mentora Sofia Bernardo acrescentou que "é importante dar palco a quem quer começar no stand-up" e, acima de tudo, "dar a conhecer os espaços e fomentar essa ligação direta entre artistas e público."Já André Folque, diretor de marketing do Licor Beirão, pela primeira vez a patrocinar O Último a Rir, disse que "é um prazer apoiar um concurso de comédia", vertente com que a marca se identifica: "O humor está no nosso ADN, temos essa personalidade, e queremos que este ano seja um sucesso."Para Nuno Tiago Pinto, também atem tudo a ver com este concurso. "Distinguimo-nos da concorrência pela postura irreverente e olhar pouco convencional sobre as histórias, e é também isso que queremos trazer a esta competição."As candidaturas para O Último a Rir já estão abertas, e podem ser feitas aqui . Os prémios são de €1000 para o primeiro lugar, €500 para o segundo e €250 para o terceiro. Para mais informações, visite a página oficial do concurso.