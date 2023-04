Inscrições para O Último a Rir fecham esta 6ª feira

Se acha que pode ter uma carreira no humor, é melhor apressar-se: falta apenas um dia para fecharem as inscrições d'O Último a Rir, o concurso de stand up comedy da SÁBADO que quer encontrar os talentos que vão moldar o futuro da comédia em Portugal.



O prazo para as inscrições termina já esta sexta-feira, 14 de abril, às 20h. Até lá, as inscrições devem ser feitas no site apropriado, pedindo-se aos candidatos a concorrentes que enviem um vídeo de até 3 minutos de stand up comedy.









Sofia Bernardo e Miguel Sete Estacas.

O momento humorístico tem "tema livre", excluindo "conteúdos que pela sua natureza a organização considere obscenos, ofensivos ou geradores de responsabilidade civil ou criminal, ou que violem o direito de propriedade intelectual de terceiros", de acordo com o regulamento disponível para consulta Os vídeos não podem também "ter qualquer tipo de publicidade associada" e têm de incluir um segmento humorístico "obrigatoriamente em português (de Portugal ou Brasil). Os candidatos "podem participar apenas com um vídeo" e "caso participem com mais de um, será apenas considerado o primeiro enviado".Depois do período de candidaturas encerrar, os vídeos serão avaliados "por vários membros da produção" do concurso entre os dias 15 e 17 de abril. Serão então escolhidos "os 24 candidatos que passam às Semifinais" d'O Último a Rir, que decorrem ao vivo em quatro dias distintos e em quatro cidades diferentes, cobrindo de forma abrangente o território de Portugal continental.As semifinais vão então decorrer ao vivo em Faro, dia 25 de abril (no 8000 Comedy Club), em Coimbra, a 3 de maio (Casa das Caldeiras), no Porto, a 4 de maio (Vintage) e finalmente em Lisboa, a 11 de maio (Samambaia). Em cada um destes momentos será possível ver ao vivo seis semifinalistas, que serão observados pelos três mentores do concurso: Marco Horácio,Cada um destes três mentores escolherá quatro "protegidos" (um por cada semifinal), que farão parte da sua equipa. Mas apenas dois destes quatro (por mentor) chegarão à final, que decorrerá ao vivo em Lisboa, em junho de 2023 (dia e hora a definir), num teatro lisboeta e com público presente.Nesse momento, os seis finalistas apurados vão atuar em palco durante sete minutos, sendo avaliados por um júri de acordo com a qualidade do texto, a originalidade humorística e a interpretação. Serão então decididos os vencedores (1º, 2º e 3º classificados). Os prémios previstos podem ser consultados no regulamento oficial do concurso Em 2022, a primeira edição do concurso foi vencida pelo humorista Dagu (Daniel Silva)