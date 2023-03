Filha de Spielberg vai estrear-se na realização de um filme

Destry Allyn Spielberg, a filha do realizador Steven Spielberg, vai começar a filmar a sua primeira longa-metragem em abril. Não há ainda data de estreia para o filme que terá a atriz Michelle Dockery (de Downton Abbey) no papel principal. O título do filme é Please Don't Feed the Children (Por-favor, Não Alimentem as Crianças, em tradução livre).



O primeiro filme assinado por Destry Allyn será rodado no Novo México, nos Estados Unidos, a partir de abril. De acordo com a imprensa especializada norte-americana, será um thriller distópico sobre um grupo de órfãos que procuram uma nova vida depois de uma pandemia que matou grande parte da população adulta. Destry Allyn Spielberg já realizou duas curtas-metragens - Rosie (2019) e Let Me Go the Right Way (2021) - e participou, como atriz, no filme Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, lançado em 2021. A sua segunda curta valeu-lhe o prémio de Melhor Thriller no City of Angels Women's Film Festival de 2022.





Sobre a possibilidade de realizar a sua primeira longa-metragem, Destry disse: "Estou muito feliz por ter a oportunidade de trazer esta história ao ecrã com uma equipa tão inspiradora", sublinhando a "honra que é" trabalhar com Michelle Dockery. O filme tem guião de Paul Bertino e será produzido pela Perry Street Films.Ainda não foram anunciadas datas para a estreia do filme.Destry Allyn, de 26 anos, é a terceira filha biológica de Steven Spielberg e da mulher Kate Capshaw.Abaixo pode ver a segunda curta de Destry Allyn Spielberg: