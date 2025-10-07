Inscrições para O Último a Rir terminam hoje

És aquela pessoa que está sempre pronta para fazer rir e a quem os teus amigos dizem constantemente que devias gravar um podcast ou tentar stand-up? Então temos uma boa e má notícia para ti: está aí mais uma edição d' O Último a Rir, mas as inscrições terminam hoje. Podes-te inscrever aqui. O prazo termina esta terça-feira, 7 de outubro. As candidaturas podem ser feitas até às 23h59. Não percas tempo, vai a oultimoarir.sabado.pt e inscreve-te já.

O concurso promovido pela SÁBADO e que procura vozes capazes de transformar o quotidiano em comédia vai para a sua quarta edição e traz consigo a promessa de descobrir novas vozes capazes de sobressair na comédia em Portugal.

A primeira etapa é "simples": os candidatos devem enviar um vídeo em que demonstrem autenticidade, a língua portuguesa como veículo, a coragem de se dar a conhecer e, se possível, material original e hilariante para cumprir o propósito de serem selecionados.

Depois, 24 semifinalistas serão chamados a palco, espalhados por quatro cidades, de Guimarães a Vila Nova de Gaia, de Lisboa a Tavira, sob o olhar atento de Marco Horácio, Miguel Sete Estacas e Sofia Bernardo, que regressam como mentores. Cada um escolherá os seus protegidos. Segue-se a fase de mentorias, entre 27 e 31 de outubro, em Lisboa. Os mentores escolhem depois dois candidatos de cada equipa para avançarem.

A grande final em Lisboa, ainda com data e local por anunciar, será o momento de confronto e celebração entre os seis aspirantes a grande vencedor.