Sábado – Pense por si

GPS

Inscrições para O Último a Rir terminam hoje

Candidaturas podem ser entregues até às 23h59. Não percas a oportunidade.

Capa da Sábado Edição 30 de setembro a 6 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de setembro a 6 de outubro
As mais lidas GPS
Inscrições para O Último a Rir terminam hoje
SÁBADO 07 de outubro de 2025 às 16:01
'O Último a Rir', novo programa de comédia
"O Último a Rir", novo programa de comédia DR

És aquela pessoa que está sempre pronta para fazer rir e a quem os teus amigos dizem constantemente que devias gravar um podcast ou tentar stand-up? Então temos uma boa e má notícia para ti: está aí mais uma edição d' O Último a Rir, mas as inscrições terminam hoje. Podes-. O prazo termina esta terça-feira, 7 de outubro. As candidaturas podem ser feitas até às 23h59. Não percas tempo, vai a e inscreve-te já.

O concurso promovido pela SÁBADO e que procura vozes capazes de transformar o quotidiano em comédia vai para a sua quarta edição e traz consigo a promessa de descobrir novas vozes capazes de sobressair na comédia em Portugal. 

A primeira etapa é "simples": os candidatos devem enviar um vídeo em que demonstrem autenticidade, a língua portuguesa como veículo, a coragem de se dar a conhecer e, se possível, material original e hilariante para cumprir o propósito de serem selecionados.

Depois, 24 semifinalistas serão chamados a palco, espalhados por quatro cidades, de Guimarães a Vila Nova de Gaia, de Lisboa a Tavira, sob o olhar atento de Marco Horácio, Miguel Sete Estacas e Sofia Bernardo, que regressam como mentores. Cada um escolherá os seus protegidos. Segue-se a fase de mentorias, entre 27 e 31 de outubro, em Lisboa. Os mentores escolhem depois dois candidatos de cada equipa para avançarem.

A grande final em Lisboa, ainda com data e local por anunciar, será o momento de confronto e celebração entre os seis aspirantes a grande vencedor.

Artigos Relacionados
Tópicos Stand-up Lisboa Vila Nova de Gaia Tavira Portugal Marco Horácio
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Menu shortcuts

Inscrições para O Último a Rir terminam hoje