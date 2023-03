O tributo que uma bifana pode ser

No Chiado, zona simultaneamente mais snobe e elegante de Lisboa, o Bairro Alto Hotel transformou a antiga sede dos bombeiros num bar tão eclético que serve cocktails de autor e uma bifana de nos fazer repensar todas as bifanas.

Na última década, os restaurantes, sobretudo os que, à boa maneira portuguesa, se “armaram ao pingarelho”, desenvolveram e abraçaram o mantra “o nosso conceito é a partilha”. Depois de uma visita ao 18.68 Cocktail Bar, do Bairro Alto Hotel, não é exagero dizer que por lá o conceito é partilhar e partir a loiça toda. Imagine um bar que além de lhe mexer com os sentidos com cocktails feitos de combinações improváveis, ainda lhe atira diretamente ao coração com uma simples bifana de porco preto.