Um abalo musical chamado Tremor

Há 10 anos nascia um dos abalos culturais mais significativos no País. Democrático na descentralização e nas coordenadas melódicas, entrelaçou irremediavelmente as raízes de uma região, muitas vezes esquecida, com as do Portugal do continente e com o mundo. O Tremor, cuja décima edição tem início na terça-feira, 28 de março, e se estende até sábado, 1 de abril, é um festival incomum na génese, na paisagem, nos palcos e na forma como comunga com a comunidade. Uma simbiose entre música, arte e gastronomia, que procura ser “um espaço de apresentação mas também de criação”, descreve Márcio Laranjeira, diretor criativo da Lovers & Lollypops, organizadora do festival.