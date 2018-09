Sauvignon Blanc, o vinho branco rei do Verão

Secos mas muito vigorosos, os vinhos da casta Sauvignon Blanc só podem fermentar uma vez - ao contrário dos de outras castas, mais cítricas, que têm de ir buscar suavidade, "amanteigando-se", à segunda fermentação, chamada maloláctica, como é o caso dos Chardonnay.Isto porque estas uvas brancas originárias da região vinícola francesa de Bordéus (embora o vizinho Vale do Loire lhe tenha "roubado" parte do mérito ao colher melhores resultados delas, graças ao clima, menos quente), muitas vezes colhidas precocemente (para que acabem de amadurecer em cubas, no frio, que é o maior aliado da sua frescura), são aromáticas por si só. Estas uvas mantêm os seus cheiros e sabores dominantes independentemente do lugar de onde provêm e têm em si mesmas a acidez certa para produzir néctares que parecem chamar o Verão - e que, com uma frescura inata e irresistíveis notas de fruta (especialmente melão, maçã-verde e até maracujá) dão vontade de repetir sucessivamente.Claro que têm de se beber com moderação, afinal são vinhos com graduação alcoólica a rondar os 13, mas apetece usá-los para matar a sede: escorregam como água, especialmente se bem acompanhados.Ideias? Precisamente o que apetece em pleno Verão: tapas e tostas com salmão fumado, atum ou camarão, queijo de cabra, risotos vegetarianos, mariscadas à grande, com carabineiros incluídos, peixes magros da nossa costa, como linguados, na grelha, massas com pesto, saladas e ceviches.Escolhemos sete exemplares nacionais de excepção, a provar que há terroir português e savoir-faire suficiente nos nossos produtores para dominarem esta casta internacional e dela fazerem odes à frescura, com personalidade própria - e mais um, chileno, com distribuição seleccionada em Portugal, a justificar a fama actual da expressão vinícola da Sauvignon Blanc da América do Sul, hoje considerada a melhor região do mundo para a casta - a par de Marlborough, na Nova Zelândia, onde se revelam ainda mais frutados, e curiosamente não da França onde nasceu.