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Um relógio mais inteligente que nós?
Ângela Marques 07 de julho de 2026 às 18:00
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O mundo tecnológico não gira, capota: em poucas décadas, vimos singelos relógios, cuja função primordial e única era dar horas, transformarem-se em computadores portáteis com a capacidade de semi-deuses. Sonho de consumo do mundo fitness, estes relógios podem fazer uma de duas coisas: ser o nosso melhor amigo, espécie de personal trainer doutorado em serotonina; ou ser o filho perfeito de uma médica de família com um enfermeiro, além de neto de um padre de um lado e de uma juíza do outro.

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Tópicos Relógio Problema cardíaco Médico Médica Xiaomi
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