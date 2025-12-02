'O Grito': as origens de um suicídio, na nova série da RTP

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Com Daniela Ruah e Sara Matos como protagonistas, a série, realizada por Leonel Vieira, parte de uma tragédia súbita para retratar a fragilidade humana. Estreia na próxima segunda-feira, dia 8.
É com uma representação ficcional da Marcha de Indignação, um protesto massivo que em 2008 juntou cerca de 100 mil professores em Lisboa, que começa O Grito, nova série portuguesa realizada por Leonel Vieira, cineasta responsável por filmes como Zona J (1998), Filme da Treta (2006) e O Pátio das Cantigas (2015), entre outros.