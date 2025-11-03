Sábado – Pense por si

"Pluribus": o que nos traz a nova série do criador de "Breaking Bad"?

Em "Pluribus", Carol está sozinha no mundo: todos estão felizes, menos ela. E quer continuar assim. Os dois primeiros episódios chegam esta sexta, dia 7, à Apple TV+.

André Almeida Santos 03 de novembro de 2025 às 07:00
A série é protagonizada pela atriz Rhea Seehorn, que já trabalhara com Gilligan em 'Better Call Saul'
A série é protagonizada pela atriz Rhea Seehorn, que já trabalhara com Gilligan em "Better Call Saul" D. R.

Argumentista, cineasta e produtor televisivo, Vince Gilligan foi filmar Breaking Bad para Albuquerque, Novo México, por razões fiscais. Um local sugerido pela produtora da série, promovida pelo mesmo interesse que leva Hollywood a filmar, aqui e ali, em Portugal: benefícios fiscais. Gilligan apaixonou-se pela cidade, pelo imenso céu azul, o deserto, e decidiu mudar-se com a família para lá. Mudaram-se eles e as histórias do autor. Depois de Breaking Bad, houve Better Call Saul, uma prequela da série que lhe deu sucesso. Agora apresenta algo bem diferente, Pluribus, série cujos dois episódios iniciais (de nove), ambos escritos e realizados por Gilligan, estreiam no dia 7 de novembro na Apple TV+. Depois do mundo do crime, chegou a vez de uma utopia. Será mesmo assim?

Tópicos Indústria cinematográfica Série Televisão Vince Gilligan Hollywood Novo México Albuquerque Portugal
