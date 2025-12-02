Sábado – Pense por si

O seu patudo também pode andar bem-cheiroso: Dolce & Gabbana lança perfume exclusivo para cães

A Dolce & Gabbana acaba de levar o conceito de cão mimado a outro nível, com Fefé, um perfume sem álcool para cães, inspirado no poodle de Domenico Dolce.

02 de dezembro de 2025 às 11:12
Se acha que o seu cão já tem tudo, pense outra vez. A Dolce & Gabbana decidiu que os patudos também merecem ser mimados com uma fragrância especial. E, por isso, lançou perfume oficial para cães. Chama-se Fefé, é uma bruma perfumada sem álcool pensada especificamente para os amigos de quatro patas e inspira-se no cão de estimação de Domenico Dolce, que também se chama Fefé, um pequeno poodle que se tornou a musa canina da marca. 

