"Antologia": 11 horas a mergulhar nos Beatles na Disney+

Há 30 anos, estreava um documentário que nos revelava os "Fab Four" na primeira pessoa. Agora, "The Beatles Antologia" chega à Disney+ em versão restaurada por Peter Jackson e com um episódio inédito.

André Almeida Santos 23 de novembro de 2025 às 07:00
No nono episódio, inédito até hoje, temos acesso a imagens nunca reveladas de Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr
No nono episódio, inédito até hoje, temos acesso a imagens nunca reveladas de Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr

Quem andava cá pelos 1990s, com cabeça suficientemente crescida para se lembrar, tem presente o aparato que foi, em 1995, a notícia, e revelação, de que havia uma nova canção dos Beatles, nunca antes ouvida, Free As A Bird. Só que não era bem uma canção deles, era uma demo inacabada de John Lennon, que Paul, George e Ringo terminaram algures em 1994, para lançarem a propósito de The Beatles Anthology em 1995.

