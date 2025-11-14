Sábado – Pense por si

Pets

O seu gato é mais ativo durante a noite? Há um motivo para isso e nós desvendamos qual!

Há uma explicação para as corridas noturnas, miados sem fim e acrobacias pela casa.

Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
O seu gato é mais ativo durante a noite? Há um motivo para isso e nós desvendamos qual!
SÁBADO 14 de novembro de 2025 às 22:36
É verdade que os gatos são mais ativos durante a noite? Vamos desvendar este mito
É verdade que os gatos são mais ativos durante a noite? Vamos desvendar este mito

Os gatos passam o dia a dormir, seja no sofá, em cima da roupa lavada, no teclado do portátil. E, de repente, quando o tutor só quer paz e silêncio… começa a maratona olímpica às três da manhã. Corridas pela casa, saltos acrobáticos, brinquedos a voar e, claro, aquele miado dramático no corredor. Mas afinal, porque é que os gatos decidem ser mais ativos precisamente quando nós queremos dormir? 

Leia o artigo na íntegra no site do

Tópicos Maratona Brinquedos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Menu shortcuts

O seu gato é mais ativo durante a noite? Há um motivo para isso e nós desvendamos qual!