Das malas para o cinema: vem aí um filme dos Labubu

Os Labubu podem passar de ser acessórios imóveis para aparecerem no grande ecrã. A Sony Pictures adquiriu os direitos de produzir um filme em torno dos peluches que são um dos objetos fetiche de 2025.

O negócio, que foi avançado pela Hollywood Reporter, foi assinado esta semana entre a fabricante chinesa que criou os Labubu e a Sony Pictures. Ainda não foram avançados nomes de atores, realizadores ou guionistas do projeto nem se será um filme animado ou em live-action. O que se sabe é que pode vir a tornar-se um franchise com vários filmes à semelhança do que tem sido a prática com filmes dirigidos a um público mais infantil.

A Labubu é uma marca de brinquedos de peluche criada pelo ilustrador de Hong Kong Kasing Lung e comercializada pela Pop Mart. O personagem Labubu surgiu pela primeira vez em 2015 na série “The Monsters”, criada por Kasing Lung. Os Labubu têm cerca de 15 centímetros, uns enormes olhos redondos, num rosto em vinil, orelhas de coelho, sorriso de dentes afiados, corpo de pelo e uma expressão entre o fofinho e o assustador. Existem inúmeras versões, variando em cor ou em tema (alguns estão a fazer ioga, outros a tomar banho outros têm variações tão básicas quanto usar óculos).

No Tik Tok é uma autêntica febre, com milhares de vídeos de unboxing (desempacotar) destes colecionáveis. O mais atrativo será o suspense de não saber qual o monstrinho que vai calhar, já que são vendidos em caixas surpresa.