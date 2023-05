Livro de Valter Hugo Mãe vai dar origem a filme: 'É um privilégio'

O Filho de Mil Homens, de Valter Hugo Mãe, vai ser adaptado ao Cinema no Brasil. Confirmada em setembro do ano passado, a longa-metragem será realizada pelo brasileiro Daniel Rezende, numa produção da Biônica Filmes e da Barry Company. Ainda sem elenco ou data de estreia definidos, o filme será agora apresentado no Marché du Film, área dedicada à compra e venda de projetos do Festival de Cinema de Cannes.