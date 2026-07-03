Nova Iorque recebe na próxima semana festival de filmes portugueses

Um dos filmes, "Sequential", é de Bruno Caetano, produtor da curta-metragem "Ice Merchants", nomeada aos Óscares em 2023.

O NY Portuguese Short Film Festival, produzido pelo Arte Institute, está de volta a Nova Iorque para a sua 16.ª edição, numa mostra que contará com oito obras produzidas por realizadores portugueses, em Portugal e no estrangeiro.

Aquele que foi o primeiro festival português de curtas-metragens nos Estados Unidos levará na próxima terça-feira ao Lincoln Center oito filmes que "atravessam a ficção, a animação e o documentário, oferecendo uma janela única sobre o cinema contemporâneo português e a criatividade dos seus realizadores e argumentistas", explicou o Arte Institute num comunicado enviado à Lusa.

"A 16.ª edição reforça o compromisso do Arte Institute em aproximar o público norte-americano do cinema português de curta-metragem. Num momento em que o diálogo cultural é mais importante do que nunca, o festival assume-se como uma ponte entre criadores e espectadores, entre Lisboa e Nova Iorque e outras cidades em todo o mundo", referiu Ana Ventura Miranda, diretora do Arte Institute.

Os filmes selecionados para a mostra deste ano são "Sequential", de Bruno Caetano, "Tomorrow is Another Day", de Mariana Macedo e André Lino, "It Went with the Sea", de Matilde Cesar, e "Mimi's Emancipation", de Marcelo Pereira.

"Goa's Soldier", de Thomás Fenn, "PassPort", de Lia Fitz, "Washed Sheets", de Maria Lima, e "Flower City", de Rodrigo Marques Rôla, completam a lista de curtas-metragens em exibição na próxima semana.

De acordo com o Arte Institute, os oito títulos selecionados dão conta de uma geração de cineastas que explora novas estéticas, novas narrativas e novas formas de pensar o real.

"Mais do que uma mostra cinematográfica, o NY Portuguese Short Film Festival tem sido uma porta de entrada para novos realizadores, dando visibilidade internacional a vozes emergentes e a obras que marcam o pulso da criação audiovisual em Portugal", indicou a organização em comunicado.

Fundado em 2011, o Arte Institute é uma organização independente e sem fins lucrativos, sediada em Nova Iorque, que dinamiza a produção e difusão de artistas e projetos de arte e cultura contemporânea portuguesa.