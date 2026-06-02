Concerto dos Calema no sábado em Braga será exibido em direto em cinemas pelo país

O concerto que os Calema vão dar no sábado no Estádio Municipal de Braga será exibido em direto em 26 salas de cinema em várias cidades portuguesas, de Norte a Sul e ilhas, foi esta terça-feira anunciado.

O espetáculo, com início marcado para as 21:00, é exibido nas salas de cinema NOS Alameda Shop & Spot (Porto), Alma Shopping (Coimbra), Almada Forum (Almada), CascaiShopping (Cascais), Évora Plaza (Évora), Ferrara Plaza (Paços de Ferreira), Fórum Algarve (Faro), Forum Coimbra (Coimbra), Forum Madeira (Funchal), Forum Montijo (Montijo), Foz Plaza (Figueira da Foz), GaiaShopping (Vila Nova de Gaia), Glicínias (Aveiro), MAR Shopping Algarve (Loulé), MAR Shopping Matosinhos, NorteShopping (Matosinhos), Nosso Shopping (Vila Real), Strada Outlet (Odivelas), Oeiras Parque (Oeiras), Palácio do Gelo (Viseu), Parque Nascente (Rio Tinto), Colombo, Vasco da Gama (Lisboa), Parque Atlântico (Ponta Delgada), Portimão e Torres Vedras, segundo a exibidora NOS, num comunicado hoje divulgado.

O concerto da dupla, composta pelos irmãos António e Fradique Mendes Ferreira, insere-se na digressão "Origin Tour Stadium", da qual fez parte também o espetáculo que aconteceu em 07 de junho do ano passado no Estádio da Luz, em Lisboa, entretanto editado este ano em álbum.

António e Fradique Mendes Ferreira, que nasceram em 1992 e 1987 em São João dos Angolares, no sul de São Tomé e Príncipe, onde cresceram, acumulam milhões de visualizações e audições nas plataformas 'online' e têm mais de um milhão de seguidores nas redes sociais.

Antes de se radicarem em Portugal, passaram alguns anos em França, país com o qual mantêm ligação.

Com mais de 15 anos de carreira, contam com seis trabalhos de estúdio editados: "Ni Mondja Anguené" (editado em 2010), "Bomu Kêlê" (2014), "A nossa vez" (2017), "Yellow" (2020), "Voyage - Part II" (2024) e "Voyage - Part III".

Em 2019, editaram o álbum "Ao vivo no Campo Pequeno".

Em 2023, gravaram com os cantores Nuno Ribeiro e Mariza o 'single' "Maria Joana", que atingiu milhões de visualizações nas plataformas de 'streaming' e venceu o PLAY - Prémio da Música Portuguesa de Canção do Ano, a única categoria cujo vencedor é escolhido pelo público.

Em abril deste ano, na 8.ª edição dos PLAY, conquistaram pelo quarto ano consecutivo o prémio de Melhor Grupo.

Em 2021 fundaram a Associação Bomu Kêlê (significa "Acreditar"), que tem como missão a promoção da educação como instrumento de capacitação de crianças e jovens para um futuro digno e mais promissor.

Em maio do ano passado assinaram um protocolo com a autarquia do Seixal, onde vivem atualmente, para desenvolverem o projeto Aldeia da Música, um espaço de apoio e mentoria de artistas e bandas emergentes do concelho.