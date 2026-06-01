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Cinéfilo encontra perdido "A Lenda de Miragaia" na Feira da Ladra e entrega à Cinemateca

O paradeiro deste filme de animação, um "pequeno tesouro", era desconhecido e o negativo encontrado está em bom estado, garante Cinemateca Portuguesa.

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Edição de 26 de maio a 1 de junho
Lusa 01 de junho de 2026 às 19:49
A Lenda de Miragaia (1931): a Cinemateca pretende fazer uma cópia para exibição
A Lenda de Miragaia (1931): a Cinemateca pretende fazer uma cópia para exibição DR

Um cinéfilo e frequentador da Cinemateca Portuguesa deparou-se com um negativo à venda na Feira da Ladra, em Lisboa, e entregou-o para depósito na instituição, que esta segunda-feira revelou tratar-se do filme "A Lenda de Miragaia", considerado perdido.

Em comunicado, a Cinemateca Portuguesa referiu que o filme, de 1931, é da autoria de Raúl Faria da Fonseca e de António Cunhal (irmão de Álvaro Cunhal) e considerado "um dos primeiros filmes de animação em Portugal", que recorreu às mesmas técnicas de animação de silhueta usadas na primeira longa-metragem europeia de animação, "As Aventuras do Príncipe Achmed", de 1926.

"O paradeiro deste filme era desconhecido até meados de maio, quando uma visita a vendedores de antiguidades na localização da Feira da Ladra em Lisboa deu, como resultado, a descoberta deste pequeno tesouro. Duarte Veloso, cinéfilo e frequentador da Cinemateca Portuguesa viu à venda o negativo, em formato de película de nitrato de celulose. Suspeitando, pelo menos, de ser de origem portuguesa, Duarte Veloso (e o seu pai) adquiriu-o para depois perceber, ao investigar mais, que tinha em mãos algo do qual se desconhecia qualquer material fílmico", pode ler-se no comunicado da Cinemateca.

De acordo com a instituição dirigida por Rui Machado, o negativo, que foi depositado no Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, "encontra-se ainda em bom estado físico e aparenta estar completo". Assim, a Cinemateca pretende fazer uma cópia para exibição em 35 milímetros e proceder à sua digitalização, esperando poder programar em breve a sua exibição.

A entrada sobre o filme na do cinema português da Universidade da Beira Interior inclui uma citação de crítico e ensaísta Manuel Félix Ribeiro (1906-1982), primeiro diretor da Cinemateca, que se refere a "A Lenda de Miragaia" como uma "verdadeira e ousada experiência" que "procurava transpor para a tela e por um processo nunca então tentado [em Portugal]" a animação de silhuetas.

Citado na mesma página, que frisava não ser conhecido o paradeiro do filme, Faria da Fonseca explicava o método: "Tudo se faz na câmara escura, foto a foto, interrompida a cada volta da manivela. Considerando os 4.000 metros, teremos 28.400 fotos isoladas".

A Cinemateca conclui o comunicado com um apelo: "Esta preciosa descoberta é a prova de que ainda há muito para recuperar e mostrar na História do cinema. Caso tenha em casa algum material fílmico cuja origem desconhece, ou conheça alguém que o tenha, saiba que pode doar ou depositar qualquer filme gratuitamente na Cinemateca Portuguesa, permitindo assegurar a sua sobrevivência a longo prazo? Ajude-nos a encontrar os elos perdidos da história do cinema português, tal como fez Duarte Veloso, a quem a Cinemateca, e todos os cinéfilos portugueses, ficarão para sempre infinitamente gratos".

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