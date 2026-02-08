O barco do Expresso Transatlântico vai de saída

Sábado – Pense por si

Ninguém sabe o destino, mas a viagem acaba de ganhar uma nova e bela jornada. "Trópico Paranóia", o novo álbum, revela uma banda mais adulta. E "antifascista", proclamam sem medo.

Gonçalo Correia 08 de fevereiro de 2026 às 08:00
A banda é formada por Rafael Matos (esq.ª) e Gaspar (ao centro) e Sebastião (dir.ª) Varela Miguel Marquês

Imaginamo-los como marinheiros de alto mar, num barco que navega sem rumo calculado ao milímetro, capazes de mudar de rota só porque sim, uma razão subvalorizada do domínio do instinto e da vontade. Imaginamo-los, ao ouvir Trópico Paranóia, o segundo álbum que acabam de lançar (sucessor de , editado em 2023), como transeuntes errantes, a perderem-se de viela em viela lisboeta, aqui entrando numa rua melancólica, semi-abandonada, já sem a vida de outros tempos, ali entrando numa rua tensa, efervescente, agitada.

