Artistas portugueses juntam-se em concerto de homenagem a Ary dos Santos

Fado Bicha, Miss Universo, Romeu Bairos e - em dupla - Ana Bacalhau com Gisela Mabel e Bia Maria com Jasmim são os artistas que vão evocar Ary, a 20 de fevereiro na Casa Capitão, em Lisboa.

A cantora e escritora de canções Bia Maria é uma das artistas que participará na homenagem

A cantora e escritora de canções Bia Maria é uma das artistas que participará na homenagem D. R.

As Fado Bicha, Ana Bacalhau, Gisela Mabel, Romeu Bairos, Bia Maria, Jasmim e Miss Universo protagonizam, em fevereiro, um "espetáculo único" de homenagem ao poeta José Carlos Ary dos Santos, na Casa Capitão, em Lisboa, foi esta sexta-feira anunciado.

"Uma nova geração de artistas vai tornar suas 'As Cantigas das Palavras' de Ary na Casa Capitão", refere a Casa Capitão, num comunicado divulgado esta sexta-feira sobre o "espetáculo único" marcado para 20 de fevereiro, Dia Mundial da Justiça Social.

O alinhamento inclui um "encontro inédito" entre a cantora Ana Bacalhau, a voz dos Deolinda que entretanto iniciou carreira a solo, e a pianista e compositora Gisela Mabel, "mais ligada ao jazz e à música contemporânea e neoclássica".

Os cantores e compositores de 'indie folk' Jasmim e Bia Maria irão também apresentar-se juntos, num espetáculo que inclui também "o fado hereticamente eletrónico de Fado Bicha, a portugalidade modernista de Miss Universo ou o trovador açoriano de Romeu Bairos".

No espetáculo irão ouvir-se poemas que integram o livro As Palavras das Cantigas, de José Carlos Ary dos Santos (1936-1984), "pensado ainda em vida pelo poeta, mas editado em 1989, após a sua morte, pelas Edições Avante!.

Segundo a Casa Capitão, "o repertório ainda não está fechado, mas não vão faltar cantigas como Lisboa, Menina e Moça ou Os Putos, popularizadas por Carlos do Carmo, Meu Limão de Amargura, de Amália Rodrigues, ou, indissociáveis de Fernando Tordo, Tourada e Canto Francisco".

O desafio feito a artistas "de diferentes géneros e (novas) gerações" para reimaginarem as palavras de Ary dos Santos aconteceu "porque a atualidade das suas palavras continua a ecoar no presente".

A Casa Capitão recorda que José Carlos Ary dos Santos, "um dos grandes vultos das letras e da música portuguesa", era um "militante comunista, homossexual assumido, poeta e letrista engajado, numa altura em que qualquer uma destas coisas era suficiente para ir preso - e foi, em 1969".

Antes do concerto haverá uma conversa, "Cantigas de Ontem para Fazer Justiça Hoje --- Ler Ary dos Santos", com a participação do jornalista Pedro Tadeu, da editora literária Rosa Azevedo, da Snob, e da atriz Sara Carinhas, com moderação de Joana Guerra Tadeu.

"A partir de fragmentos da obra de Ary dos Santos, esta sessão propõe ativar a palavra de Ary não numa lógica de evocação, mas como dispositivo crítico para pensar a atualidade: as desigualdades de hoje, os novos sujeitos políticos, quem tem voz no espaço público e as transformações sociais em curso", refere a Casa Capitão.

José Carlos Ary dos Santos foi um dos autores destacados na primeira curadoria do ciclo Mesa de Cabeceira, "que convida leitores que o Quiosque da Casa Capitão admira a partilharem os seus livros de mesa de cabeceira".

As Cantigas das Palavras foi um dos livros escolhidos pela primeira curadora do ciclo, Joana Guerra Tadeu, cuja 'mesa de cabeceira' foi materializada na estante do Primeiro Andar da Casa Capitão.