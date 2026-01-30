Já pode ouvir "Oração ao Tempo", o novo dueto de António Zambujo com Caetano Veloso

A canção é uma nova versão de um tema gravado por Caetano Veloso nos anos 1970 - e dá título ao novo álbum do músico português, que sai esta primavera.

A nova versão de Oração ao Tempo, tema de Caetano Veloso que o cantor português António Zambujo gravou em dueto com o músico brasileiro, já pode ser ouvida nas plataformas de streaming.

Segundo o agenciamento do cantor português, num comunicado divulgado esta sexta-feira, a nova versão de Oração ao Tempo "marca o encontro entre António Zambujo e aquele que considera ser 'o melhor cantor do mundo'".

O tema, com letra e música do músico brasileiro, editado originalmente em 1979, conta na nova versão com arranjo e produção do guitarrista português André Santos.

Na gravação, em estúdio, participaram, além de António Zambujo e Caetano Veloso, os músicos portugueses João Salcedo no piano, Bernardo Couto na guitarra portuguesa, João Moreira no trompete, Francisco Brito no contrabaixo, José Conde no clarinete baixo e André Santos na guitarra.

Oração ao Tempo, que faz parte do álbum Cinema Transcendental de Caetano Veloso, editado em 1979, foi "escrita como um diálogo com o tempo", refletindo "sobre as diferentes etapas da vida, da infância à velhice".

A música foi gravada originalmente com Caetano Veloso na voz e no violão, com Dominguinhos no acordeão e com Vinícius Cantuária no violão de aço.

O processo de gravação da nova versão, no estúdio de Caetano Veloso, no Rio de Janeiro, foi filmado e as imagens deram origem ao videoclipe de Oração ao Tempo, realizado por Ernani Novo.

Oração ao Tempo, além de primeiro single, é o tema que dá título ao novo álbum de António Zambujo, a ser editado na primavera e que será apresentado ao vivo em abril nos Coliseus de Lisboa, dia 17, e do Porto, dia 11.

A estas junta-se uma nova data, no Coliseu de Lisboa, no dia 16 de abril, anunciou esta sexta-feira o agenciamento de António Zambujo. Os bilhetes para a nova data estarão à venda a partir das 14h de esta sexta-feira, 30 de janeiro.

António Zambujo editou em outubro de 2023 o álbum Cidade, escrito e composto por Miguel Araújo, um músico com o qual mantém um processo criativo "mais ou menos permanente", como contou à Lusa na altura em que o disco saiu.

No ano passado, editou o álbum Prenda Minha em conjunto com o violonista e compositor brasileiro Yamandu Costa; um projeto no qual gravaram composições originais e reinterpretações de temas de nomes como Chico Buarque, José Carlos Ary dos Santos, Ramón Ayala e António Carlos Jobim.