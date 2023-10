Não é com meia dúzia de voltinhas pela cidade, e alguma autoestrada pelo meio, que se consegue chegar a boas conclusões sobre um automóvel, qualquer que ele seja. Por isso, fizemo-nos à estrada, das vias mais rápidas concessionadas às rotas nacionais e do país vizinho, com zonas de serra e centros históricos no itinerário. Bagageira cheia para três pessoas, roupa e equipamento, e olho bem atento aos consumos, porque a vida custa a todos.