De derrete corações a rei da festa: um novo Rubel a cantar no Coliseu

No disco novo "As Palavras, Vol. 1 & 2", Rubel rasga todos os coletes de forças e mistura passado e presente da canção brasileira. Este sábado, vem mostrar esta nova amplitude ao Coliseu dos Recreios.

Não foi só no look - impossível não reparar, para quem o acompanha há alguns anos - que o cantor e compositor brasileiro Rubel, nascido há 32 anos no Rio de Janeiro, se renovou. A mudança de visual seria aliás detalhe irrelevante se o artista carioca não se tivesse reinventado também recentemente como músico, como facilmente se percebe ao ouvir As Palavras, Vol. 1 & 2, o disco que editou este ano e que é já o terceiro da sua discografia.