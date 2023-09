Um thriller, Tchékhov e a solidão: 3 peças de teatro para ver este fim de semana

A adaptação de um sucesso recente em Londres (com Pedro Laginha e Joana Seixas no elenco), uma adapatação de Tchékhov com Dalila Carmo e João Cachola e Filipe Vargas e Renato Godinho à mesa com a solidão são as nossas sugestões.