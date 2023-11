Nunca mais é sábado: da cozinha nikkei ao teatro, temos 9 ideias para o seu fim de semana

Esta sexta-feira, 17 de novembro, Lisboa recebe a primeira Noite da Literatura Ibero-Ameriana 2023, que levará à capital portuguesa mais de 50 escritores, oriundos de 12 países. Promovido pela Organização de Estados Ibero-Americanos, com o intuito de "levar a literatura contemporânea ao grande público de uma forma inovadora", o evento - de entrada livre e este ano com "Literatura, máquinas e novas tecnologias" como tema - decorre em diferentes espaços da cidade.A programação inclui debates, concertos, leituras de poemas de autores ibero-americanos, performances, apresentações de livros e um monólogo teatral, decorrendo na Fundação José Saramago, no Instituto Cervantes, no Martinho da Arcada e no Museu Teatro Romano. Pode consultar a programação em maior detalhe aqui

No Porto, está de volta mais uma edição de um festival de cinema que quer "entender e transformar a sociedade". A decorrer há dez anos, o Porto/Post/Doc: Film & Media Festival chega ao décimo aniversário num momento feliz: "O festival chega, finalmente, à sala de cinema pela qual aguardou desde o primeiro dia: o Batalha Centro de Cinema", lê-se em nota oficial no site do festival, a propósito da reativação (em dezembro do ano passado) da mais antiga sala de cinema da cidade.



A programação do festival, ampla, começa esta sexta-feira, 17 de novembro, e inclui a exibição de filmes (entre longas-metragens e curtas) como Ciompi, de Agnès Perrais, In the Rearview, Maciek Hamela, Naquele Dia Em Lisboa, de Daniel Blaufuks, Onde está o Pessoa?, de Leonor Areal, 2720, de Basil da Cunha e Samuel e a Luz, de Vinícius Girnys. A secção Transmission, dedicada à música, leva ao Porto filmes como Mutiny in Heaven, sobre os Birthday Party (antiga banda de Nick Cave), Little Richard: I Am Everything, Siete Jereles, sobre o flamenco, Peter Doherty: Stranger in My Own Skin e A Tiger in Paradise. Pode consultar a programação diária aqui.



O festival Porto/Post/Doc decorre este ano em salas como o Cinema Batalha (na foto), Passos Manuel e Maus Hábitos, entre outras D. R.



A Feira Feita conta já com quatro edições anteriores Hugo Sousa Films

O Mercado de Arroios, em Lisboa, recebe este sábado e este domingo, 18 e 19 de novembro, a quinta edição da Feira Feita, evento que junta artesãos-autores com produção em Lisboa. No espaço, serão mostradas e vendidas peças de 80 artesãos e criadores, que trabalham técnicas como cerâmica, têxtil, joalharia, marcenaria e encadernação. Pode visitar a feira entre as 10h e as 19h.

Se está por Aveiro - ou se tem vontade de ir passar o fim de semana a esta cidade da região Centro -, saiba que esta sexta-feira há uma estreia teatral para ver no Teatro Aveirense. Radiografia, uma nova criação do professor, investigador e músico Nuno Aroso com com o ator e encenador João Reis, gira em torno da música contemporânea e do teatro. Trata-se de um "diálogo de inquietação, metáfora e exploração do fascinante interior (in)visível dos corpos", como é descrito em nota oficial enviada à SÁBADO.



Encenada por João Reis e interpretada em palco pela dupla de atores, Radiografia vai ser apresentada na sala principal do Teatro Aveirense às 21h30 de esta 6.ª, 17 de novembro. Os bilhetes custam €5. Dias depois, na quarta-feira, 22, a peça será apresentada no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra.



Nuno Aroso e João Reis são os criadores e intérpretes de uma nova peça que se estreia em palco esta sexta-feira à noite, no Teatro Aveirense D. R.



A exposição "Alfredo Cunha • Photographo" pode ser vista a partir de este fim de semana, e até maio do próximo ano Alfredo Cunha



O pudim de castanha (€8) é uma das opções em destaque no menu de novembro do restaurante portuense Real by Casa da Calçada D. R.



A cantora, guitarrista e escritora de canções Márcia apresenta-se esta sexta-feira à noite em Vila Nova de Famalicão, para um concerto Nash Does Work



O espetáculo "La Confluencia" vai ser apresentado este sábado à noite no CCB, em Lisboa Beatrix Mexi Molnar

No Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, inaugura este sábado à tarde, 18 de novembro (16h) a exposição Alfredo Cunha · Photographo, que contém "um amplo conjunto de fotografias, captadas nas últimas cinco décadas, organizadas em torno de seis temáticas: 25 de Abril e Descolonização, Mundo, Portugal, Conflito, Religiões e Retratos", lê-se em nota oficial.A exposição, com curadoria de David Santos, mostra o trabalho de um dos mais importantes fotógrafos portugueses das últimas décadas, Alfredo Cunha, e é de entrada livre. Pode ser vista de este sábado até 11 de maio do próximo ano.No centro do Porto, o restaurante Real by Casa da Calçada tem neste novembro o segundo de seis meses dedicados a um "produto-estrela" por mês, "destacado em diversas propostas gastronómicas especiais". A ideia, segundo o diretor geral do grupo que gere o restaurante, Manuel de Meireles Leite, é "destacar e homenagear alguns dos melhores produtos portugueses".O projeto já arrancou e este fim de semana, como no resto de novembro, o produto em destaque é a castanha, que se reflete em novas opções do menu como vitela assada com arroz, castanhas assadas, croutons e cebola caramelizada (€22) e o pudim de castanha (€8), que até ficará no menu em dezembro. Seguem-se produtos como o bacalhau, em dezembro - com roupa velha (€15) e posta de bacalhau assada na brasa, batatinha e cebola vinagrada (€22) -, os grelhos, num janeiro com opções como bife à portuguesa com batata frita e esparregado de grelos (€24) e Crocante de farinheira, grelos e frutos secos (€14)."Cada canção é um mundo", dizia, em entrevista à SÁBADO , a cantora e compositora Márcia, em junho de 2022, a propósito do seu então recém-editado disco novo Picos e Vales. O álbum, que inclui temas como Já Passou da Hora e Força de Fera, tem levado Márcia a apresentar as novas canções e êxitos antigos - de A Pele Que Há em Mim, dueto com JP Simões, até Tempestade, Bom Destino e A Insatisfação - por palcos nacionais, de norte a sul.Esta sexta-feira à noite, o espetáculo de Márcia que junta canções novas do disco Picos e Vales a temas anteriores vai passar pela Casa das Artes Famalicão. O concerto está agendado para as 21h30 e os bilhetes custam €10.Descrita como "uma nova interpretação das raízes dos códigos da arte flamenca", o espetáculo La Confluencia, da companhia espanhola de dança flamenca Estévez/Paños y Compañía, pode ser visto este sábado, às 18 horas, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Segundo os próprios criadores, Rafael Estévez & Valeriano Paños, é "uma coreografia que utiliza a linguagem da dança flamenca contemporânea e procura inspiração no seu passado e na arte contemporânea". Os bilhetes custam entre €18 e €30.