Entre o thriller e o romance, a nova voz literária de Miguel d’Alte

O escritor nasceu em 1990, no Porto, e já viveu na República Checa, em França, Angola e no Luxemburgo

O ano é 2012 e um jornalista investiga o desaparecimento de duas crianças e uma adolescente na ilha fictícia do Poço Negro em 1985. É esta a premissa do segundo livro de Miguel D’Alte, intitulado Os Crimes do Verão de 1985 e chegado há poucas semanas às livrarias. Natural do Porto, e com 33 anos, D’Alte estudou escrita de ficção e publicou em 2022 o seu primeiro romance, O Lento Esquecimento de Ser. À SÁBADO garante ser um “leitor que se tornou escritor”: “Vi sempre o livro como um objeto muito mágico, depois a escrita surgiu naturalmente.”