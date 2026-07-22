Rui Veloso recordou Luís Represas em direto no NOW, após a morte do amigo com quem partilhou mais de quatro décadas de convivência.

'A perda de um amigo é um pedaço de nós que se vai embora', Rui Veloso lamenta morte de Luís Represas

O músico contou que só soube há poucos dias que a situação de saúde de Luís Represas estava "muito complicada" e que tinham estado juntos pouco tempo antes, sem conhecer a gravidade da doença.

"A perda de um amigo é um pedaço de nós que se vai embora", afirmou Rui Veloso, explicando que, naquele momento, recordava sobretudo o amigo, os encontros, as conversas e as canções partilhadas.

Rui Veloso lembrou ainda o convite feito a Luís Represas para cantar 'Má Fortuna' no álbum 'Rui Veloso e Amigos'. Disse que Represas ficou inicialmente intimidado com a canção, mas que acabou por ser "a pessoa certa" para o dueto.

Questionado sobre o reconhecimento dado ao cantor em Portugal, criticou o hábito de homenagear as pessoas apenas quando morrem ou estão doentes: «Não lhe ligaram durante muito tempo, agora lembram-se porque ele morreu».

Acrescentou que Represas era discreto, um grande profissional e que teria preparado seriamente as futuras celebrações de carreira. Rui Veloso revelou também que ambos tinham combinado passar juntos o fim do ano e lamentou os planos que ficaram por cumprir.

A notícia da morte de Luís Represas foi confirmada pela agência que o representava. O artista tinha 69 anos e era vocalista dos Trovante.

Luís Montenegro, a ministra da cultura, José Luís Carneiro e o Presidente da República foram algumas das vozes que já se manifestaram publicamente sobre a morte do cantor português.