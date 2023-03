Morreu Lance Reddick, o eterno lieutenant Daniels de The Wire

Morreu o ator Lance Reddick, célebre por ter retratado o chefe da polícia Cedric Daniels na série The Wire (2002-08), que relatava as tensões entre a polícia e o mundo da criminalidade em Baltimore, EUA. Reddick tinha 60 anos e não se sabem detalhes sobre as causas de morte.



The Wire é considerada uma das melhores séries de sempre e foi produzida pela HBO. O "lieutenant Daniels" também encarna Charon, o gerente de hotel aliado de John Wick nos filmes da série. O novo filme protagonizado por Keanu Reeves irá estrear dentro de dias.





Lance Reddick ficou ligado a figuras da autoridade, a que deu vida em séries como Bosch, Fringe e Oz. Passou ainda por Lost e participou ainda na série Young Sheldon e em sketches dos comediantes Key & Peele. Também desempenhou vários papéis no cinema e era pianista.Estudou Música e licenciou-se em composição clássica na Escola de Música Eastman, da universidade de Rochester. Em 2007 lançou o álbum de jazz Contemplations and Remembrances. Lance Reddick acabou por enveredar pela representação por achar melhor para sustentar a família: então, aos 29 anos foi tirar o curso para a Universidade de Yale. Lançou-se no mundo profissional nos anos 90.No Instagram, a última fotografia que partilhou foi rodeado dos seus cães. Lance Reddick deixa a mulher, Stephanie, com quem era casado desde 2011, um filho e uma filha.