Natal, petiscos e dança: o fim de semana em 8 planos

O fim de semana traz um evento gastronómico no Porto, fado em Lisboa, novos pratos no Montijo e um mercado de Natal em Monforte.

1. Neste primeiro fim de semana de dezembro, começamos por sugerir um programa para toda a família. O espetáculo Madagáscar - Uma Aventura Musical, produzido pela YellowStar, baseia-se no filme homónimo da DreamWorks e vai estar em cena no Capitólio, em Lisboa, até 21 de dezembro. Este fim de semana, o espetáculo pode ser visto no domingo, às 16h30, e os bilhetes custam entre €12,50 e €18.

2. Ainda em Lisboa, deixamos-lhe uma sugestão musical. Esta sexta-feira, 5, aproveite para assistir ao espetáculo A Inevitabilidade de Cantar, da fadista Raquel Tavares. De regresso aos palcos, a artista irá apresentar o seu álbum mais recente, Deles por mim (e à antiga), mas o alinhamento também deverá incluir sucessos de discos anteriores. As portas abrem às 21h e os bilhetes custam entre €20 e €35.

3. A pensar na nova estação, o restaurante Girassol, no Montijo, acrescentou três novas propostas à carta: açorda de gambas com carabineiros; tortilha de boletos com trufa tegra e tortilha de bacalhau com mousse de pimentos. Os pratos são assinados pela proprietária do restaurante, Sandra Barata.

Leia Também 18 restaurantes para comer cozido, de norte a sul do País

4. Em Vaiamonte, no Município de Monforte, deixamos-lhe uma sugestão natalícia. O mercado de Natal do Torre de Palma Wine Hotel regressa este sábado, 6, para uma terceira edição. Entre as 15h e as 20h, o convite é para explorar e descobrir peças de artesanato, artigos regionais e petiscos de produtores locais. A entrada é livre.

5. A nova criação de Victor Hugo Pontes e da Companhia Maior, intitulada A esta hora, na infância neva, estreia este domingo, 7, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. Neste espetáculo, o encenador e cenógrafo articula "corpos de diferentes idades (...) para evidenciar o contraste, mas também para elogiar a presença do físico amadurecido". A peça vai estar em cena até 11 de dezembro e os bilhetes custam €15.

Leia Também Victor Hugo Pontes é o novo diretor do Teatro São João

6. No Teatro São Luiz, em Lisboa, aproveite para assistir a uma estreia. A peça Oleanna, com texto do dramaturgo norte-americano David Mamet e encenação de Carlos Pimenta, vai estar em cena até 21 de dezembro. Em palco, os atores Bárbara Branco e João Pedro Vaz "retratam o confronto entre um professor universitário e uma aluna que o acusa de assédio", num espetáculo que toca em temas como o género, o estatuto e a comunicação. Os bilhetes custam €12.

7.

8. Por último, falamos-lhe sobre o Amigo Secreto, um evento gastronómico promovido pela produtora e vendedora de cervejas Musa. A segunda edição acontece este sábado, 6, no Porto, e vai contar com a participação dos restaurantes Barro, Barra Este, Belos Aires, Canti, Il Fornaio, Mafaldas, Mito, Pata Gorda, Ro, Soma e Musa das Virtudes. A ideia é que cada restaurante interprete o menu que lhe calhou em sorteio, e que pertence a outro espaço. Os menus especiais vão incluir três pratos e uma sobremesa, e vão estar disponíveis nestes 11 restaurantes apenas este sábado.

As ementas já são conhecidas e incluem propostas como o croquete de rabo de boi (menu do Mito por Barro); tortilla de mandioca com mayonesa de chimichurri e couve fermentada (menu do Barra Este por Belos Aires) e espinafres salteados com alho, crumble crocante de strudel, pó de tomate, pesto de manjericão cristalizado, mozzarella e creme de ricotta e parmesão (menu de Canti por IL Fornaio).