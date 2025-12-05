Restaurante Marlene entre os 1000 melhores restaurantes do mundo

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Marlene Vieira foi a primeira chef mulher a receber uma estrela Michelin em 30 anosManuel Manso
Quem prioriza excelência ao invés de sucesso merece sempre ser recompensado. 2025 foi um ano de vitórias para a chefe portuguesa Marlene Vieira cujo restaurante de fine dining Marlene, em Lisboa, recebeu a primeira estrela Michelin no início do ano e agora é destacado pelo guia gastronómico e de hotelaria francês La Liste como um dos 1000 melhores restaurantes do mundo. O restaurante foi avaliado com a pontuação de 75.7 numa escala de 0 a 100 e é um dos 17 restaurantes portugueses destacados pelo guia este ano.
Desde a inauguração, em abril de 2022, que o restaurante Marlene tem sido, de acordo com a chef, uma espécie de espelho. “[O Marlene é] um reflexo das minhas memórias e convicções num misto de tradição e inovação”, cruzando a cozinha tradicional portuguesa com sabores franceses, asiáticos, clássicos e contemporâneos com a excelência e qualidade de produtos sazonais e locais, explica.
O restaurante fica em Santa Apolónia junto ao Terminal dos Cruzeiros, em Lisboa, com vista direta para o rio Tejo. O espaço tem a capacidade máxima de 25 pessoas, é decorado em tons de madeira escura e tem a cozinha aberta no centro da sala que dá oportunidade aos clientes de entrarem em contacto com os chefs durante a confeção dos pratos resultando numa experiência íntima e imersiva para o cliente.
Marlene dispõe do conceito de cozinha aberta no espaçoManuel Manso
Com o auxílio do chef Mário Cruz e da restante equipa, Marlene Vieira apresenta no restaurante homónimo duas opções de degustação: um menu de 12 momentos a partir de 170 euros e um mais curto, de 7 momentos, a 130.
Além do destaque pela La Liste e a estrela Michelin em fevereiro de 2025, Marlene Vieira também foi destacada como Chef do Ano pelo Conselho Europeu de Confrarias Enogastronómicas e recebeu o Prémio Revelação nos Prémios Dona Antónia 2025.
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)