Restaurante Marlene entre os 1000 melhores restaurantes do mundo

O restaurante de fine dining da chefe Marlene Vieira foi destacado pelo guia gastronómico La Liste como um dos melhores restaurantes do mundo com uma pontuação de 75.7 de 100

Marlene Vieira foi a primeira chef mulher a receber uma estrela Michelin em 30 anos

Quem prioriza excelência ao invés de sucesso merece sempre ser recompensado. 2025 foi um ano de vitórias para a chefe portuguesa Marlene Vieira cujo restaurante de fine dining Marlene, em Lisboa, recebeu a primeira estrela Michelin no início do ano e agora é destacado pelo guia gastronómico e de hotelaria francês La Liste como um dos 1000 melhores restaurantes do mundo. O restaurante foi avaliado com a pontuação de 75.7 numa escala de 0 a 100 e é um dos 17 restaurantes portugueses destacados pelo guia este ano.

Desde a inauguração, em abril de 2022, que o restaurante Marlene tem sido, de acordo com a chef, uma espécie de espelho. “[O Marlene é] um reflexo das minhas memórias e convicções num misto de tradição e inovação”, cruzando a cozinha tradicional portuguesa com sabores franceses, asiáticos, clássicos e contemporâneos com a excelência e qualidade de produtos sazonais e locais, explica.

O restaurante fica em Santa Apolónia junto ao Terminal dos Cruzeiros, em Lisboa, com vista direta para o rio Tejo. O espaço tem a capacidade máxima de 25 pessoas, é decorado em tons de madeira escura e tem a cozinha aberta no centro da sala que dá oportunidade aos clientes de entrarem em contacto com os chefs durante a confeção dos pratos resultando numa experiência íntima e imersiva para o cliente.



Marlene dispõe do conceito de cozinha aberta no espaço Manuel Manso

Com o auxílio do chef Mário Cruz e da restante equipa, Marlene Vieira apresenta no restaurante homónimo duas opções de degustação: um menu de 12 momentos a partir de 170 euros e um mais curto, de 7 momentos, a 130.

Além do destaque pela La Liste e a estrela Michelin em fevereiro de 2025, Marlene Vieira também foi destacada como Chef do Ano pelo Conselho Europeu de Confrarias Enogastronómicas e recebeu o Prémio Revelação nos Prémios Dona Antónia 2025.