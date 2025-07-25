Sábado – Pense por si

Cultura

Victor Hugo Pontes é o novo diretor do Teatro São João

Já é conhecido o nome do novo diretor artístico do Teatro Nacional do Porto: o coreógrafo Victor Hugo Pontes foi o escolhido, em concurso internacional.

Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas GPS
Lusa 25 de julho de 2025 às 15:34
Victor Hugo Pontes
Victor Hugo Pontes Jorge Miguel Gonçalves / SÁBADO

O coreógrafo e encenador Victor Hugo Pontes é o novo diretor artístico do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, divulgou esta sexta-feira este equipamento cultural sobre o nome escolhido num concurso internacional que teve 17 candidaturas.

Em comunicado, o TNSJ avança que Victor Hugo Pontes foi o candidato escolhido para assumir funções de diretor artístico do teatro para o quadriénio de 2025/2028.

O concurso internacional teve 17 candidaturas no total e cinco propostas chegaram à fase final de entrevistas.

A decisão do júri foi unânime, tendo sido considerado, na base da decisão, o reconhecimento de que Victor Hugo Pontes "é um artista com um percurso consistente e vibrante, reconhecido nacional e internacionalmente".

"Um artista que pensa o palco como um espaço vivo de experimentação formal, de reflexão crítica e de responsabilidade social", refere a nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Victor Hugo Pontes: 'Em 20 anos, nunca disse que queria desistir'
Leia Também

Victor Hugo Pontes: "Em 20 anos, nunca disse que queria desistir"

Em março foi anunciado que o TNSJ abriria concurso a 1 de abril para candidaturas para a direção artística, com entrada em funções em 2026.

Isto depois de, no final de dezembro, o TNSJ ter anunciado que ia realizar um novo concurso, depois de o candidato escolhido no anterior, o realizador Tiago Guedes, ter retirado a candidatura, "invocando compromissos profissionais em 2025 que se revelaram inadiáveis e incompatíveis com o exercício das funções para que seria designado".

Esta sexta-feira, na nota de imprensa o TNSJ refere que Victor Hugo Pontes iniciará funções "em breve, em data a anunciar oportunamente".

O regulamento do concurso estabelece que tal ocorra num prazo máximo de três meses após a comunicação da deliberação do júri.

O TNSJ destaca que a candidatura apresentada por Victor Hugo Pontes revelou "um alinhamento consistente com o perfil desejado exposto na Carta de Missão do TNSJ e uma interpretação idiossincrática das orientações estratégicas plasmadas no documento".

Huppert, Victor Hugo Pontes, Nuno Carinhas: os nomes da próxima temporada do Teatro São João
Leia Também

Huppert, Victor Hugo Pontes, Nuno Carinhas: os nomes da próxima temporada do Teatro São João

A instituição descreve que o criador cénico preconiza "um caminho que assenta em cinco grandes eixos: sedimentação e renovação de repertório, valorização da criação emergente, diversificação de linguagens e públicos, reforço da dimensão educativa, e descentralização e afirmação internacional", metas identificados na Carta de Missão do TNSJ, "reorganizadas ou impulsionadas por uma lógica de transversalidade que constitui a pedra de toque da sua candidatura".

Natural de Guimarães e a viver no Porto, Victor Hugo Pontes (1978) é professor, encenador, cenógrafo e coreógrafo.

O TNSJ descreve que o seu trabalho reflete a sua formação multidisciplinar em artes plásticas pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e em teatro pelo Balleteatro Escola Profissional, complementada por uma posterior formação em dança, no curso de Pesquisa e Criação Coreográfica do Forum Dança.

Victor Hugo Pontes fez o curso de Encenação de Teatro na Fundação Calouste Gulbenkian, dirigido pela companhia inglesa Third Angel, e, em 2006, o curso do Projet Thierry Salmon -- La Nouvelle École des Maîtres, dirigido por Pippo Delbono, na Bélgica e em Itália.

Foi assistente de encenação de Nuno Cardoso durante dez anos. Nuno Cardoso esteve na direção artística do TNSJ de 2019 a 2024.

Victor Hugo Pontes - o coreógrafo de quem todos falam
Leia Também

Victor Hugo Pontes - o coreógrafo de quem todos falam

O júri do concurso internacional foi composto pelo presidente do Conselho de Administração do TNSJ, Pedro Sobrado, pela vogal do Conselho de Administração do TNSJ, Cláudia Leite, pela professora universitária e investigadora teatral, Alexandra Moreira da Silva, pelo escritor Rui Laje, bem como pelo produtor teatral e gestor cultural, Salvador Santos, e a deliberação unânime foi a comunicada e aceite pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.

"[O novo diretor artístico do TNSJ] vem afirmando a sua distintiva marca autoral por via dos diálogos descomplexados que promove com diferentes disciplinas, como o teatro, a dança, a música, as artes plásticas, o cinema, que exercita uma ética colaborativa, envolvendo-se ativamente como coreógrafo, encenador, intérprete e formador em processos de criação com outros artistas e instituições culturais que adquiriu, na direção artística da associação cultural Nome Próprio, uma comprovada competência organizativa", lê-se na nota do TNSJ.

Victor Hugo Pontes assumiu a direção artística da Nome Próprio -- Associação Cultural em 2009, que fundara em 2000.

O TNSJ realça ainda que o percurso do próximo diretor artístico "se repercute na pluralidade de intérpretes que dirige e envolve nos seus projetos artísticos, trabalhando com os mais variados elencos e intérpretes com e sem formação em artes performativas e de diferentes faixas etárias, explorando um universo artístico inclusivo e diversificado".

Victor Hugo Pontes estreia peça sobre os sonhos das pessoas comuns
Leia Também

Victor Hugo Pontes estreia peça sobre os sonhos das pessoas comuns

É ainda acrescentado que o seu trabalho tem sido amplamente apresentado em território nacional, passando por teatros como o Teatro Nacional São João, Teatro Municipal do Porto -- Rivoli, Centro Cultural de Belém, e internacionalmente em países como Alemanha, Bélgica, Brasil, Espanha, França, Itália, Países Baixos e Rússia.

Victor Hugo Pontes foi nomeado para diferentes edições dos Prémios da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) na categoria de Dança -- Melhor Coreografia, com os espetáculos A Ballet Story e Os Três Irmãos, e em 2019 venceu nessa categoria com o espetáculo Margem. Fez ainda parte do programa DanceWeb 2017 do Festival ImPulsTanz em Viena, como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.

O regulamento do concurso do TNSJ estabelece que as funções na direção artística devem ser exercidas em regime de exclusividade, com a eventual participação em projetos artísticos externos a ter de ser autorizada pela tutela da Cultura.

O mandato à frente do TNSJ terá a duração de quatro anos, eventualmente renovável por duas vezes.

Nuno Cardoso assumiu a direção artística do TNSJ em janeiro de 2019 -- sucedendo no cargo a Nuno Carinhas (2009-2018) e a Ricardo Pais (2002-2009) -- tendo sido reconduzido em julho de 2022 para o triénio de 2022-2024. Cardoso foi candidato ao concurso que escolheu Tiago Guedes.

Artigos Relacionados
Tópicos São João Teatro São João Teatro Nacional São João Victor Hugo Pontes Porto Teatro Nacional Tiago Guedes Nuno Cardoso Dança Cultura Artes cultura entretenimento e média
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Menu shortcuts

Victor Hugo Pontes é o novo diretor do Teatro São João