Sábado – Pense por si

Pets

Outono não tem que ser sinónimo de tédio! Ajude o seu gato a manter-se ativo dentro de casa

Chova o que chover, dê-lhe um outono cheio de “caçadas”, cheiros novos e lugares altos, e desfrute do espetáculo a partir do sofá.

Capa da Sábado Edição 4 a 10 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 4 a 10 de novembro
Outono não tem que ser sinónimo de tédio! Ajude o seu gato a manter-se ativo dentro de casa
SÁBADO 05 de novembro de 2025 às 10:30
Outono não é sinónimo de tédio. Ajude o seu gato a manter-se ativo dentro de casa
Outono não é sinónimo de tédio. Ajude o seu gato a manter-se ativo dentro de casa

Quando a chuva aperta e os dias encolhem, muitos gatos tornam-se menos “exploradores” e mais espectadores de janela. Isso não é mau por si só, mas se a rotina ficar pobre em estímulos, surgem tédio, miados insistentes, despertares noturnos e até comportamentos destrutivos. A boa notícia? O outono é a estação perfeita para reinventar a casa como um parque temático felino. 

Leia o artigo na íntegra no site da .

Artigos Relacionados
Tópicos Parques Crime lei e justiça
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Menu shortcuts

Outono não tem que ser sinónimo de tédio! Ajude o seu gato a manter-se ativo dentro de casa