Uma série para ver esta semana: 'Wayward'

A série, protagonizada por Toni Collette e criada por Mae Martin, mistura mistério e crítica social ao explorar um internato para adolescentes problemáticos. Para ver na Netflix.

Disponível na Netflix, a minissérie de oito episódios, criada por Mae Martin, decorre em 2003, na fictícia vila de Tall Pines (Vermont), onde a chegada do agente Alex Dempsey (Martin) coincide com a fuga de duas alunas da academia Tall Pines. As suspeitas apontam para Evelyn Wade (Toni Collette), a diretora da academia, cuja missão, aparentemente, é a de ajudar jovens em situações complicadas.

Collette, que conhecemos de projetos como O Sexto Sentido (1999), As Taras de Tara (2009) e Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos (2006) empresta à personagem uma presença gelada e carismática, já destacada como um dos pontos mais fortes da série. A produção conta com um elenco que inclui Sarah Gadon, Patrick J. Adams (Suits) e Alyvia Alyn Lind.

A inspiração real para o projeto está ligada à experiência pessoal de Mae Martin e ao universo dos chamados “troubled-teen institutes”, um fenómeno norte-americano de internatos com métodos controversos. À imprensa, Martin assume que a minissérie foi moldada pelas histórias de uma amiga e pela investigação a organizações como o culto Synanon - fundado em 1958, viria a colapsar definitivamente em 1991 após polémicas relacionadas com crimes de maus-tratos, entre outros de natureza sórdida.

A combinação entre suspense psicológico e investigação social catapultaram a série para uma das mais vistas na Netflix desde a estreia, em setembro deste ano. Para o espectador, a série representa uma proposta que vai além do mero entretenimento, convidando-nos a refletir sobre mecanismos ocultos de controlo juvenil e sobre a fragilidade das relações de poder.

