Jessica Lange vai regressar a "American Horror Story"

O novo elenco da série de antologia da FX já foi desvendado. E há uma novidade: o regresso de uma atriz marcante na história de "American Horror Story".

A atriz de 76 anos, vencedora de dois Óscares, cinco Globos de Ouro e três Emmys, está de regresso à série

A 13.ª temporada da série antológica de terror American Horror Story vai mesmo acontecer - e vai contar com o regresso da atriz Jessica Lange, preponderante nas primeiras temporadas desta ficção televisiva. Além de Lange, integram o elenco da próxima temporada os atores e atrizes Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Emma Roberts.

Também se confirma a presença da cantora norte-americana Ariana Grande, com quem Ryan Murphy, um dos criadores de American Horror Story, já trabalhou, na série de terror satírica Scream Queens (2015-2016).

O anúncio foi feito através de um vídeo publicado na página de Instagram de Ryan Murphy.

Além de anunciar o elenco, o vídeo também incluía a frase “surpresa, vadia! Pensavas mesmo que me tinhas visto pela última vez?”, citação célebre da atriz Emma Roberts como Madison Montgomery, personagem que se destacou na terceira temporada da série (intitulada American Horror Story: Coven).

American Horror Story estreou em 2011 e desde então já teve 12 temporadas, com os mais variados temas (com bruxas, um circo e slashers dos anos 80) e os mais variados convidados, entre os quais a cantora Lady Gaga e a socialite Kim Kardashian.

Jessica Lange integrou o elenco principal nas primeiras quatro temporadas da série, encarnando diferentes personagens: Constance Langdon, Jude Martin, Fiona Goode e Elsa Mars. A atriz reapareceu em dois episódios da oitava temporada, intitulada AHS: Apocalypse, atando as pontas soltas na história de Constance Langdon e não deixando motivos aparentes para o regresso da atriz ao franchise.

Ainda em fevereiro deste ano, Jessica Lange não mostrava interesse em voltar. “Meu Deus, não!”, declarou à rádio irlandesa SPIN 1038, “já não o faço [como personagem principal] há 10 anos, 12 anos! Por isso, não, não o vou fazer”, acrescentou.

É incerto o que motivou a atriz a regressar ao elenco principal da série de Ryan Murphy, dando azo a especulações por parte dos fãs sobre esta poder ser a última temporada de American Horror Story.

A nova temporada, cujo tema e título estão ainda por desvendar, irá estrear a 31 de outubro de 2026.