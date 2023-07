"Full Circle": Steven Soderbergh, um rapto e uma Nova Iorque alucinante

Ed Solomon tem no currículo um dos filmes mais infames da história do cinema das últimas décadas, bem presente na memória há uns meses devido à estreia de Super Mario Bros. - O Filme. Isso mesmo, foi argumentista do péssimo transporte da personagem da Nintendo para a primeira existência cinematográfica, em 1993, o filme Super Mário. Contudo, fez esquecer isso rapidamente com o filme Homens de Negro (1997) e, mais tarde, o divertido combo entre heist e magia de Mestres da Ilusão (2013).