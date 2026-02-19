Sábado – Pense por si

19 de fevereiro de 2026 às 13:20

Filme da Semana | Rose Byrne e a maternidade no limite

Se Eu Tivesse Pernas, Dava-te Um Pontapé é uma leitura sufocante do stress maternal, num papel que valeu a Rose Byrne a nomeação a Melhor Atriz nos Óscares. Chega esta quinta-feira aos cinemas portugueses.

