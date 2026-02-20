Governo promove esta sexta-feira auscultação pública sobre exibição e fecho de cinemas

Com o encerramento de salas ocorrido nos últimos meses, há cinco capitais de distrito sem exibição comercial regular de cinema: Beja, Bragança, Guarda, Portalegre e Viana do Castelo.

O Ministério da Cultura promove esta sexta-feira uma sessão pública, em Lisboa, "de auscultação sobre a exibição cinematográfica em Portugal", no âmbito de um grupo de trabalho criado na sequência do fecho de salas de cinema.



Cinemas têm vindo a fechar DR

Em nota de imprensa, o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto explica que o encontro, na Cinemateca Portuguesa, "reunirá representantes do setor, especialistas e agentes culturais" e dará a conhecer diagnósticos sobre o panorama das salas de cinema e da rede de teatros e cineteatros.

No encontro vai haver um debate com a participação de representantes da Associação de Empresas Cinematográficas, Fernando Ventura, da Associação Portuguesa de Centros Comerciais, Carla Pinto, da presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Carla Chambel, do exibidor Américo Santos, do Cinema Trindade, no Porto, e do crítico de cinema João Lopes.

Está previsto ainda um diagnóstico do panorama da exibição pelo presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), Luís Chaby Vaz, e outro sobre a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, a cargo do diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues.

O panorama da exibição de cinema comercial em 'multiplex', dentro de centros comerciais, tem em 2026 uma reconfiguração diferente, pelo encerramento das salas Cineplace, alvo de um processo de insolvência, e também algumas da NOS Lusomundo Cinemas, que é líder no mercado.

Há ainda o caso do Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia, o maior complexo de cinema do país, explorado pela exibidora UCI, que foi autorizado a desafetar a atividade cinematográfica em nove das 20 salas.

De acordo com os dados mais recentes do ICA, a exibição de cinema em janeiro contava com 450 salas, o que significou menos 112 salas face a 2025.

Com o encerramento de salas ocorrido nos últimos meses, há cinco capitais de distrito sem exibição comercial regular de cinema: Beja, Bragança, Guarda, Portalegre e Viana do Castelo.

Devido ao mau tempo ocorrido nas últimas semanas na região centro, que levaram à inundação do complexo Cinema City, e pelo encerramento dos cinemas Cineplace, Leiria também está sem exibição comercial regular de cinema.

Em novembro passado, na sequência de encerramento de salas e pedidos de desafetação de atividade de cinema, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto anunciou no parlamento a criação de um grupo de trabalho.

Em dezembro, Margarida Balseiro Lopes disse à Lusa que este grupo de trabalho, que integra a Inspeção-Geral das Atividades Culturais e o ICA, iria "olhar para o histórico dos últimos três anos" sobre pedidos de desafetação, e que teria conclusões no primeiro trimestre de 2026.

No encontro público de hoje em Lisboa vão estar igualmente o diretor da Cinemateca Portuguesa, Rui Machado, e a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.