No palco do São Luiz, Freddy Krueger, dores queer e a adolescência vista pelo retrovisor

No solo "O Meu Amigo Freddy Krueger", André Murraças cruza memória e cultura pop para transformar o terror numa arqueologia pessoal. Em cena em Lisboa a partir de quinta-feira, dia 19.

No palco do São Luiz, Freddy Krueger, dores queer e a adolescência vista pelo retrovisor
Tiago Neto 17 de fevereiro de 2026 às 07:00
André Murraças leva o terror da adolescência ao S. Luiz num solo de resistência
André Murraças leva o terror da adolescência ao S. Luiz num solo de resistência

A memória nunca nos chega numa linha reta. Regressa, muitas vezes, como um ruído de fundo, como uma imagem baça, uma cassete rebobinada vezes sem conta até que a fita se gaste. Em O Meu Amigo Freddy Krueger, em cena no Teatro São Luiz, em Lisboa, de 19 de fevereiro a 1 de março, André Murraças convoca esse território instável onde o passado ainda respira como matéria viva, pronta a ser interrogada. O palco torna-se uma espécie de quarto adolescente, reaberto décadas depois, cheio de fantasmas  que, afinal, nunca de lá saíram, mas que se exorcizam num solo.

No palco do São Luiz, Freddy Krueger, dores queer e a adolescência vista pelo retrovisor