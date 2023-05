As mais lidas GPS

O ator Pedro Pascal poderá juntar-se à sequela do filme Gladiador. Segundo a revista Variety, encontra-se em negociações para se juntar ao filme do realizador Ridley Scott.



O elenco já conta com os atores Paul Mescal, Barry Keoghan, e Denzel Washington.





Segue-se à história contada no filme Gladiador, de 2000, protagonizado por Russell Crowe.O argumento está a ser escrito por David Scarpa. A estreia está apontada para 22 de novembro de 2024.